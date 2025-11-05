Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că mai multe birouri de la ministerul pe care îl conduce au fost perchziționate miercuri dimineață în legătură cu o anchetă referitoare la certificate de medic specialist care ar fi fost eliberate în fals.

„Sesizarea s-a făcut în anul 2024. Este vorba despre o anchetă a Parchetului General cu privire la anumite certificate de medic specialist eliberate în fals. Discutăm aici despre 12 persoane care ar fi realizat stagiile de pregătire în rezidenţiat în Republica Moldova, cu toate că aceste persoane erau angajate în România şi în fapt nu ar fi realizat sau în realitate nu ar fi realizat aceste stagii de pregătire. Ancheta este în derulare. (…) S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac aceste percheziţii şi sigur că am înaintat şi voi înainta Parchetului General toate documentele solicitate pentru realizarea anchetei”, a afirmat ministrul.

Ministrul a spus că dacă vor fi găsiţi vinovaţi în Ministerul Sănătăţii, acestora li se va desface contractul de muncă.

O persoană care nu are pregătire în rezidenţiat pune în pericol viaţa pacienţilor, a mai spus acesta.

„O persoană care nu are pregătire în rezidenţiat sau care nu are pregătire în medicină şi practică activitate medicală nu că poate, pune sigur viaţa în pericol a oamenilor şi a pacienţilor. Problema cea mai mare este la recunoaşterile de specialitate din afara spaţiului european, pentru că cei care fac rezidenţiat sau stagii de pregătire în ţările membre ale Uniunii Europene sunt verificaţi într-un registru electronic care funcţionează la nivelul UE şi unde noi putem verifica toate stagiile, dar şi diplomele sau certificatele emise de aceştia.

Problema este atunci când vin documente, dosare de recunoscut din afara spaţiului şi unde, din păcate, nu există în momentul de faţă elemente administrative aşa cum avem pentru cei din Uniunea Europeană, pentru a verifica corectitudinea şi valabilitatea acestor documente”, a explicat Alexandru Rogobete.

El a mai spus că în fiecare an la Ministerul Sănătăţii sunt depuse dosare pentru recunoaştere care vin „în special” din Republica Moldova.

„Avem în fiecare an un număr de dosare care vin din această zonă, din Republica Moldova în special, dar nu doar pentru recunoaştere. O parte dintre ele sunt recunoscute, pentru că documentele sunt valide, se practică, inclusiv pentru rezidenţii care finalizează studiile în spaţiul extra-european”, a susţinut ministrul.