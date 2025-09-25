Ministerul Educației a publicat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern prin care elevii cu rezultate excepționale la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2025 vor primi stimulente financiare. Documentul prevede acordarea a 2.000 de lei pentru absolvenții de gimnaziu care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și 5.000 de lei pentru absolvenții de liceu cu media 10 la Bacalaureat.

Potrivit Ministerului, cuantumurile sunt aceleași ca în anul precedent. Lista nominală a beneficiarilor și modalitatea de acordare a sumelor vor fi aprobate prin ordin de ministru, după finalizarea procedurii de consultare publică.

În această vară, 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au reușit să obțină media 10 la Evaluarea Națională. În cazul Bacalaureatului, 42 de elevi au încheiat examenul cu media generală maximă: 32 în sesiunea iunie 2025, unul în sesiunea specială și 9 la examenul de Bacalaureat german.

Ministrul Educației, Daniel David, a subliniat că premierea performanței școlare rămâne o prioritate. „Am reușit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor și burselor și să securizăm partea de recompensare a excelenței. Alături de premiile pentru competițiile școlare naționale și internaționale, propunem acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media generală 10 la examenele naționale”, a declarat acesta.

Proiectul vine în completarea măsurilor prin care ministerul sprijină atât componenta socială, prin burse și ajutoare pentru elevii aflați în situații de risc, cât și recunoașterea meritelor celor care au demonstrat excelență la învățătură.

Prin această inițiativă, autoritățile își propun să încurajeze performanța și să răsplătească efortul depus de elevii care au obținut cele mai bune rezultate la examenele din 2025.

