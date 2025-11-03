Pensionarii sunt categoria socială cel mai grav afectată de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Într-o analiză făcută în exclusivitate la Realitatea Plus, profesorul Anton Hadăr a demonstrat că, prin corelarea dintre mai mulți factori negativi, valoarea reală a pensiei a scăzut cu până la 25%.

Potrivit calculelor sale, veniturile acestora ar putea scădea cu aproximativ 25%, din cauza efectului cumulat al scumpirii energiei, înghețării micii recalculări și a indexării pensiilor, precum și a supraimpozitării sumelor ce depășesc 3.000 de lei.

Așa se face că, în termeni reali, puterea de cumpărare a celor mai săraci pensionari este chiar și cu 1.000 de lei sub valoarea coșului minim de consum al unei persoane active.

Analiza evidențiază capitolele bugetare unde pensionarii au fost cel mai puternic afectați, subliniind deciziile guvernamentale care au dus la diminuarea veniturilor. Hadăr acuză lipsa de protecție socială și spune că premierul i-a lăsat pe oameni „fără bani” în momente critice.