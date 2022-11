Două rachete rătăcite au căzut în orașul polonez Przewodów, de pe partea poloneză a graniței cu Ucraina. Acestea au lovit uscătoarele de cereale. Doi cetățeni polonezi au murit în timpul atacului. La fața locului se află poliția locală, procuratura și unități ale armatei poloneze.

UPDATE 21:12 – Exploziile ar fi avut loc la graniţa Poloniei cu Ucraina, după ce Rusia a bombardat masiv, marţi, Ucraina, inclusiv la Liov, oraş aflat în apropierea frontierei cu Polonia.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a convocat o reuniune urgentă a organismului care se ocupă de problemele de securitate naţională şi apărare, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al Guvernului pe contul de Twitter, relatează Reuters.

Comitetul de Securitate Naţională, din care fac parte titularii portofoliilor de la Apărare, Interne, Justiţie şi Afaceri Externe, precum şi coordonatorul serviciilor de informaţii, este un organism care pregăteşte şi coordonează deciziile privind securitatea şi apărarea naţională, anunță News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului polonez, Piotr Muller, nu a menţionat pe Twitter despre ce urma să discute Comitetul şi nu a fost disponibil imediat pentru comentarii, precizează Reuters.

Decizia vine însă după ce Rusia a bombardat marţi oraşe şi facilităţi energetice din Ucraina, atacuri soldate cu cel puţin un mort şi mai ales cu pene de curent pe scară largă. Kievul a anunţat că acesta a fost cel mai puternic val de atacuri cu rachete din cele aproape nouă luni de război.

#BREAKING DEVELOPMENT: 2 rockets suspected of being fired by Russia landed in the Polish border town of Przewodów killing 2 people.

The premier of Poland is convening an urgent meeting with his national security team. – local mediahttps://t.co/00Kr8INMlx pic.twitter.com/VnYA7m6z0o

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 15, 2022