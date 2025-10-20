Reacția AUR a venit imediat după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ și a blocat reforma pensiilor magistraților. Partidul condus de George Simion a lansat un atac dur atât la premierul Ilie Bolojan, cât și la judecătorii CCR.

În comunicatul transmis, AUR acuză că instituția care ar trebui să apere Constituția a devenit „o anexă politizată, brațul lung al PSD și PNL”, menită să protejeze doar categoriile privilegiate. Potrivit formațiunii, românii sunt mințiți de aproape patru luni cu promisiuni de reformă și povești despre reducerea deficitului bugetar.

„Privilegiile rămân neatinse, iar oamenii de rând sunt împinși la stâlpul infamiei ca și cum ar fi vinovați pentru furtul banilor din bugetul de stat”, susține AUR. Partidul mai afirmă că legea contestată este „scrisă pe genunchi” și nu reprezintă decât „o fumigenă menită să dea impresia de reformă”.

Formațiunea spune că decizia CCR reflectă voința celor care au numit judecătorii, menționându-i pe fostul președinte Klaus Iohannis și pe actualul președinte Nicușor Dan. O treime dintre magistrați ar fi fost numiți politic, pe criterii care nu au legătură cu profesionalismul, susține AUR.

În final, partidul se întreabă cum mai poate rămâne la guvernare o coaliție formată din partide de 12%, „incapabile să facă o schimbare reală”. „Guvernul Bolojan a demonstrat că este inutil și degeaba la conducerea țării”, conchide comunicatul.