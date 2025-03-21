Acasă Actual REALITATEA PLUS DESCINDE LA FERMA URBANĂ A OIERULUI GIGI BECALI: TRANSMISIUNE-BOMBĂ DIN... Actual REALITATEA PLUS DESCINDE LA FERMA URBANĂ A OIERULUI GIGI BECALI: TRANSMISIUNE-BOMBĂ DIN INIMA ORAȘULUI – LIVE VIDEO De către Realitatea de Harghita - 21/03/2025 Realitatea PLUS descinde la ferma urbană a oierului Gigi Becali, care și-a făcut stână chiar în oraș. Oamenii din zonă sunt disperați! Cum face Gigi Becali bani pe suferința vecinilor aflăm imediat, într-o transmisiune specială de la fața locului: ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR AEROPORTUL HEATHROW DIN LONDRA ÎNCHIS DIN CAUZA UNUI INCENDIU. ZBORUL DE DIMINEAȚĂ DIN BUCUREȘTI, ANULAT ANA MARIA PĂCURARU: RUSIA ACUZĂ UNIUNEA EUROPEANĂ CĂ SE ÎNARMEAZĂ ÎN LOC SĂ CAUTE PACEA BOGDAN PEȘCHIR, ”BOGPR”, A FOST REȚINUT PENTRU 24 DE ORE AMERICANII AMÂNĂ INTRAREA ROMÂNILOR FĂRĂ VIZĂ ÎN SUA. MAE SPUNE CĂ NU EXISTĂ NICIO COMUNICARE OFICIALĂ DE LA WASHINGTON SCANDAT TOTAL! VICEPREȘEDINTELE CNA VALENTIN JUCAN ÎL FACE NAZIST PE TRUMP. ANA MARIA PĂCURARU, JURNALISTĂ REALITATEA PLUS: ESTE CEVA HALUCINANT, DE NEIMAGINAT VREMEA 21 MARTIE. TEMPERATURI ÎN CREȘTERE ÎN TOATĂ ȚARA HAOS TOTAL LA ISTANBUL DUPĂ ARESTAREA RIVALULUI LUI ERDOGAN! PROTESTE MASIVE ȘI PRĂBUȘIREA LIREI TURCEȘTI KREMLINUL DENUNȚĂ ‘PLANURILE DE MILITARIZARE A EUROPEI’ APROAPE JUMĂTATE DINTRE ROMÂNI SPUN CĂ CEEA CE CUMPĂRĂ ÎN PREZENT REPREZINTĂ STRICTUL NECESAR (STUDIU) O nouă carte-document scoasă pe piață de jurnalistul Octavian Hoandră: „Pe mine să nu vă bazați”