Deși sezonul estival s-a încheiat, mulți români aleg să viziteze în continuare Grecia. Cu toate acestea, nu toți au păreri pozitive despre experiența lor și unii, din păcate, au de povestit despre situații neplăcute cu care s-au confruntat, cum ar fi înșelăciunea cu combustibil.

Una dintre reclamațiile făcute a venit de la o româncă care s-a plâns de un incident cu combustibilul de la o benzinărie.

Conform relatării unei turiste, pe pagina de Facebook Forum Thassos, aceasta a alimentat cu 27 de litri de motorină într-o benzinărie pe drumul către Grecia prin Macedonia, însă la casierie a constatat că trebuia să plătească pentru un volum de 44 de litri.

„ATENTIE! Cei care calatoresc spre Grecia prin Macedonia sa fiti atenti la pompele de alimentare! La un Shell inainte de Gevgelia am alimentat 27 litri de motorina si la casa a aparut 44 litri. A trebuit sa platim. Nu am putut demonstra deoarece a ramas angajatul lor singur langa masina si a zis ca e gata sa mergem sa platim. Daca stateam unul dintre noi acolo poate nu se intampla asta. Va mai spun ca volumul maxim al rezervorului nostru este de 45 litri si in bord ne arata ca mai avem de mers peste 300 km cu ce combustibil aveam. Deci imposibil sa alimentam 44 litri si noi am vazut cand s-a decuplat caneaua la 27. Avem un vw polo motor 1.6 diesel cu consum de 4/100 si am facut plinul la Oravita. Iar la cealalta masina care era cu noi a alimentat 36 litri si i-au cerut 97 € si daca a platit cu cardul a fost 52€”, a atenționat femeia pe forum.

Participanții la discuție au încercat să ofere sfaturi și au explicat diversele metode de înșelăciune practicate de unii angajați ai benzinăriilor.

„În mod normal, după ce așezi pompa înapoi în suport, nu mai poți alimenta din nou până nu plătești. În cazul dvs, a alimentat angajatul? Singura variantă care îmi vine in minte ar fi că v-a trimis să plătiți, fără să așeze pompa în suport, iar el a pompat motorină în alt recipient”, a spus un internaut.

„Posibil, da, a alimentat angajatul iar la casa a zis sa asteptam ca nu e gata si daca am zic ca ba e gata atunci ne-a scos bonul pe 44 litri. Cu cine sa vorbesti ca ei ziceau ai alimentat platesti. Nu am avut nici o dovada ca n-au dreptate”, i-a răspuns turista pățită.

Alții au dat sfaturi despre metode de a evita posibile înșelăciuni

„De când ne- au înșelat și pe noi la plată în benzinărie în NMK, facem poză la pompă și cu poza mergem la plată”, a spus un utilizator Facebook

Iar alții au împărtășit experiențele similare prin care au trecut

„Și în Bulgaria la Ropetrolul de lângă Velico am pățit la fel cu benzina”

„Si in bulgaria la OMV am avut neplacerea sa fiu incercat cu schema ” nu merge plata cu cardul , facem paritatea 1 euro/1leva. Refuzati frumos si nu au ce sa faca , in 5 min mergea plata cu cardul”, au mai scris internauții