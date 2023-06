Este prima zi în care ANM, după o lună, nu va mai emite alertă pentru fenomene meteo extreme care fac obiectul unei instabilități atmosferice accentuate, a declarat Elena Mateescu, director în cadrul ANM, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

In urmatoarele zile, vom avea parte de o vreme in incalzire. Astazi, vom avea temperaturi maxime situate intre 23 si 32 de grade.

Da la o zi la alta, insa, pana spre finalul saptamanii, ne apropiem de pragul de canicula, de 32-33 de grade.

Disconfortul termic va fin in crestere, astfel ca temperaturile resimtite vor atinge valori mai mari, chiar de 35 de grade.

In ceea ce priveste precipitatiile, acestea vor fi izolate in zona montata, iar maine in centru, est si sud-est, precum si in zona montana.

Pe finalul saptamanii, instabilitatea atmosferica va fi in crestere in toata tara, mai ales in partea de est. Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Sambata, vor fi valori cuprinse intre 26 si 33 de grade, inclusiv in Capitala, unde maximele vor atinge pragul caniculei: vor fi 32-33 de grade la amiaza.