România suportă în prezent cel mai mare cost la energie raportat la veniturile populației, a declarat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul celei de-a 14-a ediții a evenimentului Aspen – GMF Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen România. Oficialul a subliniat că una dintre principalele provocări pentru autorități și mediul economic este identificarea unor soluții sustenabile pentru reducerea tarifelor la energie.

„Dacă ne uităm la venitul mediu din România și la prețurile actuale, statisticile arată clar că țara noastră plătește cel mai mare preț în raport cu veniturile populației. Este o dificultate și o provocare pentru noi toți – Guvern, mediul privat, specialiști și societatea civilă –, dar și o oportunitate de a lucra împreună pentru a scădea prețurile”, a afirmat ministrul.

Bogdan Ivan a reamintit că, în ultimul deceniu, România a scos din funcțiune aproximativ 7.000 MW din capacitățile de producție pe gaze și cărbune, fără a le înlocui cu surse noi, fapt care a generat un deficit constant de 1.500–2.500 MW în fiecare oră.

Pentru a reechilibra sistemul energetic, ministrul a anunțat o strategie bazată pe trei piloni principali:

Stocarea energiei, prin extinderea capacităților actuale – România dispune în prezent de circa 6 GW din surse solare, dar doar 240 MW de stocare, ceea ce creează dezechilibre majore între producție și consum. Investiții în hidrocentrale și centrale nucleare, menite să asigure o producție stabilă și predictibilă. Utilizarea fondurilor europene și a Fondului de Modernizare pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor energetice pe termen lung.

„Avem nevoie de o strategie coerentă care să pună accent pe producție internă, stocare și diversificare. Doar așa vom putea reduce prețurile și crește securitatea energetică a României”, a concluzionat Bogdan Ivan.