Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2022 este de aproape 8.700 lei pe lună, față de 7.200 lei în septembrie 2021, în creștere cu aproape 20%, arată datele unui studiu realizat de două fundații private.

În contextul economic actual, în care inflația a depășit 15% și continuă să crească vertiginos, ratele aproape s-au dublat față de anul trecut, iar bugetele românilor devin tot mai subțiri, reperul de la care statul pornește în stabilirea multor politici publice arată că o familie poate duce un trai rezonabil, în oraș, cu aproximativ 3300 de lei: 1.400 pe mâncare, 175 pe haine, 500 pe facturi și 65 pentru diverse produse și servicii. Așadar, estimările statului sunt mult sub cele făcute de experți independenți. Practic, o familie din țara noastră are nevoie de două ori și jumătate mai mulți bani decât a calculat INS. Iar chinul este abia la început, asta pentru facturile nesimțite încep să ne ardă iar la buzunare iar scumpirile reduc tot mai mult coșul zilnic. Tăiem multe de pe listă și ajungem la punctul în care ne vom trezi că nu mai avem la ce renunța. Decât la demnitate. Dar aici punem stop! Mai bine renunțăm la politicienii care ne-au adus aici, care sunt la butoane și care nu au tăria de ne scoate din sclavie și din abisul sărăciei în care am fost aruncați. Partidele trebuie să renunțe la modul vechi de a face politică. Oamenii s-au săturat, după 33 de ani, de promisiuni deșarte. Românii s-au deșteptat și nu mai acceptă, ca altădată, această retorică în gol a liderilor care noaptea promit, iar dimineața se răzgândesc. Poporul pare să se fi trezit din somnul adânc și nu se mai lasă momit nici de extremiștii care îl agită, în folosul lor. Decidenții se ascund în spatele războiului pornit de Putin, pentru incapacitatea lor de rezolva problemele națiunii. Am dat exemple ale altor state care pompează bani în sectoarele-cheie ale economiei sau adoptă pachete serioase de măsuri care să pună la adăpost populația în fața celei mai crunte ierni de după 1945. Adevărații stăpâni ai țării se dovedesc a fi în continuare șmecherii din Energie, care ne fură din pix, dar o fac cu binecuvântarea statului. Românii sărăcesc în timp ce statul își îngroașă buzunarele, pentru că urmează alegeri electorale și este nevoie de bănuți direcționați către găștile loiale unui partid, ori a altuia. Deși mai sunt doi ani până la scrutinele la termen, aleșii nației au intrat deja în foamea de a-și face imagine și de a încerca să smulgă voturi. De ani de zile nu se mai ține cont de doctrine, de interesul poporului și, obișnuiți cu acest model de a face politică, aleșii nu înțeleg că îi pot câștiga pe români decât prin muncă cinstită și spre beneficiul națiunii. Nu prin pomeni aruncate cu cinism în stânga și în dreapta. Una dintre soluțiile identificate la nivel înalt ar fi acordarea unor ajutoare de 4.000 de lei cu care românii să își renoveze locuința și să își cumpere mașină de spălat, aragaz sau frigider. Pe lângă aceste ajutoare, familiile vulnerabile ar putea primi vouchere lunare ca să își plătească facturile la energie. Serios? Doar atât puteți? Aveam alte așteptări, nu doar eu, ci milioane de oameni care și-au pus speranța în coaliția PSD-PNL! Azi, cu un război care bate la porțile țării, bravii noștri lideri se gândesc doar la cum le va fi în 2024. În ritmul actual, cu un popor care s-a săturat de batjocura cu care e tratat, e posibil ca unii dintre politicieni să nu mai apuce 2024 cocoțați în funcții-cheie, din care să nu facă nimic pentru dezvoltarea țării. Iarna care bate la ușă va veni, așa cum spun toți economiștii, una de coșmar. Bucureștiul va deveni capitala frigului, iar oamenii îngheța în case mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu. Avertismentul sumbru vine din partea unui fost director RADET, care spune că multe familii vor trece la sobe cu lemne în apartamente, din cauza scumpirii gazelor și electricității. Oricum ar fi, și dacă închidem de tot caloriferele, facturile la întreținere vor fi unele de coșmar. Românii deja îngheață în case de teama prețurilor uriașe. Cu toate că temperaturile au scăzut în ultima lună, pensionarii preferă să stea îmbrăcați cu haine groase și înveliți cu pături în apartamente decât să dea drumul la căldură. Noi, săracii Europei, suntem obișnuiți cu greul și răbdăm, dar până la un punct. Vedem că protestele foamei devin tot mai violente în țări dezvoltate. Bogații lumii se răzvrătesc din cauza traiului tot mai greu, ceea ce nu poate fi decât o victorie de etapă pentru dictatorul de la Kremlin. Dependența de resursele rusești este arma cu care Moscova a ținut în șah lumea liberă, încă de pe vremea lui Stalin. Liderii Europei nu au vrut sau nu au știu să iasă din aceste cătușe, iar generația de azi plătește cumplit. Dacă cei care ne conduc nu se trezesc, putem asista și în România la scenele care au dat foc Parisului. După doua săptămâni de greve care au paralizat activitatea rafinăriilor și au creat cozi uriașe la benzinării, mișcarea de protest din Franța dă semne că se va extinde la alte sectoare ale economiei. Mii de oameni au manifestat în centrul Parisului, față de creșterea preturilor. Au avut loc incidente violente: manifestanții s-au bătut cu jandarmii, au atacat magazine și au incendiat mașini. În ultimele zile, guvernul a depus eforturi pentru a gasi o solutie care sa pună capat grevelor in incercarea de a readuce lucrurile la normalitate. În paralel, presedintele Frantei a venit cu critici vehemente la adresa Germaniei, pe care o îndeamnă la solidaritate europeană impotriva exploziei preturilor energiei. Macar de la Bruxelles s-a dat semnalul că importurile de gaze și energie vor fi făcute la comun de statele membre. Ar fi un prim pas pentru normalizarea prețurilor care îi ard cumplit la buzunare și pe români. Din fericire, chiar dacă în al 24-lea ceas, pare că și partenerii coaliției din România au înțeles că trebuie să rezolve mama tuturor crizelor. Sursele Realitatea Plus anunță că piața energiei ar putea fi reglementată de la 1 ianuarie, pentru o perioada de 2 ani. Potrivit informațiilor, guvernanții pregătesc o nouă ordonanță de urgență, iar românii ar putea plăti cel mult 1 leu/kWh, indiferent de consum. Dragii mei, trăim vremuri complicate, dar vreau să vă citesc îndemnul starețului Efrem de la Mănăstirea Sf. Antonie cel Mare, din Arizona. ,,Am măsurat anii mei și am conștientizat că-mi lipsește mai puțin timp de viață decât am trăit până acum. Mă simt precum copilașul care a primit o pungă cu bomboane: pe primele le-a înghițit cu lăcomie, dar când a observat că i-au mai rămas puține, a început să le guste cu o prelungită savurare. Nu mai am vreme pentru întruniri interminabile, unde se discută în mod reglementar, norme, proceduri si regulamente, știind că nimeni nu va ajunge la nimic. Nu mai am vreme pentru a răbda oameni iraționali, care în ciuda vârstei lor, nu s-au maturizat. Nu mai am vreme ca să port dispute cu mediocritățile. Nu mai vreau să mă aflu la întruniri unde se promovează egoismul umflat. Nu mai suport pe manipulatori și pe oportuniști. Mă deranjează invidia și toți cei care se străduiesc să-i înjosească pe cei mai capabili decât ei, ca să le ia locurile, talentul și reușitele. Urăsc să fiu martor al neputințelor ce se nasc din lupta pentru ranguri, funcții și demnități. Oameni care nu mai discută despre conținut, ci cu greu chiar și despre titluri. Timpul meu este scurt ca să mai discut despre titluri. Vreau esența, căci sufletul meu se grăbește. Mi-au mai rămas câteva bomboane în pungă. Vreau să trăiesc lângă persoane care nu au doar înfățișare de om. Care nu se laudă pentru reușitele lor. Care nu se socotesc aleși, înainte de vreme. Care nu fug de responsabilități. Care știu să apere demnitatea umană. Și care singurul lucru pe care și-l doresc este să viețuiască în adevăr și sinceritate. Esențial este ceea ce merită orice jertfă în viață. Vreau să fiu înconjurat de persoane care știu să atingă inimile oamenilor. Oameni pe care loviturile dure ale vieții i-au învățat cum prinde cineva putere atunci când primește mângâieri în suflet. Da, mă grăbesc, dar numai pentru a trăi cu intensitatea ce numai maturitatea duhovnicească ți-o poate dărui.” Frumoase și adevărate cuvinte, dragilor! Astăzi am mers la Ateneul Român ca sa îmi iau rămas bun de la diva noastră divina Mariana Nicolesco, cea care ne-a făcut mândri ca suntem romani in toată lumea. Mariana a fost un suflet minunat, atât de buna, generoasa, plina de iubire, entuziasm de viața și frumos, optimista! Îmi amintesc conversațiile cu ea, discuții pline de bucurie! Nu aveai cum sa trăiești altfel in prezenta Marianei Nicolesco, decât bucuros și onorat ca vorbește cu tine. A plecat prea repede dintre noi, am rămas mai săraci fără ea! Dumnezeu s-a îmbogățit cu ea și sper că de acolo de sus, de la masa îngerilor, ne va fi sprijin. Plecarea ei este o alta lecție de viața pe care o primim. Să învățam sa facem bine in fiecare secunda, în fiecare zi, cât mai respiram! Mariana a iubit-o mult pe sfânta Parascheva, se ruga la sfânta. Va încurajez pe toti sa aveți curaj și sa gândiți cu mintea voastră! Sa întrebați, sa cercetați, sa cântăriți, sa acționați! Va încurajez sa spuneti lucrurilor pe nume, sa fiți onesti, corecți și uniți! Adevarul atrage rapid dușmănii pe termen scurt. Pe termen lung, adevarul e lumina in care ne vom strânge cu toții și vom răzbate cu demnitate, indiferent de cât de adânci rămân cicatricile luptelor purtate de noi. Dacă ne pasa trebuie sa dovedim asta prin fapte, nu prin vorbe! Aveți posibilitatea cu totii sa intrați in politica, știu ca pentru mulți dintre dumneavoastră pare imposibil, dar nu e! România suverana are nevoie de fiecare dintre voi, vocea voastră contează! Nu va multumiți sa stați confortabil in fotoliu, la televizor, enumerând atâtea soluții pe care le aveți și le așteptați de la actualii politicieni! Implicați-va mai mult! Fiecare in domeniul in care se pricepe mai mult. Și nu renuntati! Nu aveți voie sa renuntati, dragi români, la visurile voastre! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir