Salvamontiştii din Harghita au reabilitat, în această vară, aproximativ 500 de kilometri de trasee turistice, în unele zone intervenţia fiind dificilă din cauza doborâturilor de vânt care au afectat serios drumurile respective.

Şeful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita, Fekete Ors, a declarat, pentru AGERPRES, că cele mai mari lucrări s-au făcut în Cheile Vârghişului, unde au fost schimbate sau reparate mai multe poduri.

De asemenea, s-au refăcut traseele spre Piatra Singuratică, un obiectiv turistic foarte frecventat, zona fiind afectată de doborâturi masive de arbori, în urma unei furtuni care a avut loc la începutul anului 2020.

„A trebuit să refacem totul, dar într-un final am reuşit să deschidem traseele care duc spre Piatra Singurantică şi chiar a fost o muncă supraomenească ca să facem în aşa fel încât turiştii să poată folosi traseul. Am reabilitat şi trasee de escaladă atât în Cheile Vârghişului, cât şi în Cheile Bicazului şi am lucrat la întreţinerea celor trei trasee de via ferrata din judeţ. Şi acolo am avut destul de mult de lucru. Au fost reabilitaţi în jur de 500 de kilometri de trasee turistice, am schimbat o sută de indicatoare, am revopsit foarte, foarte multe marcaje, chiar toată vara am lucrat pe aceste trasee turistice”, a spus Fekete Ors.

Acesta a precizat că se lucrează în continuare în Cheile Vârghişului, atât cât vremea o va permite, urmând să fie schimbată, în curând, o scară care duce la peştera Orban Balazs.

În vară, salvatorii montani au amplasat trei refugii montane noi şi au reparat o parte din cele deja existente, acţiune care continuă în această toamnă.

Fekete Ors a menţionat că urmează să fie mutat un refugiu din zona vârfului Năşcălat, întrucât un cioban care se află în zonă s-a mutat în acest refugiu, iar turiştii nu îl mai pot folosi.

„L-am rugat frumos de câteva ori, când suntem acolo e de acord, dar după două zile tot în refugiu se află. Va fi mutat mai departe de traseul turistic, va fi într-un loc mai ferit şi accesibil turiştilor, dar nu aşa de aproape de cioban. (…) E pe o proprietate privată şi acolo nu are voie să meargă cu oile şi probabil că am rezolvat problema”, a arătat şeful salvamontiştilor harghiteni.

Un al doilea refugiu care va fi mutat este cel din zona Lacul Dracului, lângă care s-a construit un drum.

„La Lacul Dracului trebuie mutat din cauza unui drum care s-a construit lângă refugiu. Până acum nu a fost acolo drum, acum este un drum de exploatare care, pur şi simplu, este folosit zilnic şi refugiul nu îşi mai are rostul acolo. Trebuie să-l mutăm câţiva kilometri în pădure, într-o zonă unde va fi mult mai folositor. Deci, se schimbă, chiar şi muntele se schimbă”, a subliniat Fekete Ors.

În legătură cu eventualele vandalizări ale indicatoarelor, marcajelor turistice sau ale refugiilor montane, acesta a spus că în Harghita sunt doar cazuri izolate şi nu se înregistrează probleme din acest punct de vedere.

Fekete Ors a mai arătat că, în această perioadă, a crescut foarte mult numărul persoanelor care merg la cules de ciuperci, inclusiv din alte judeţe, şi se întâmplă foarte des cazuri de rătăcire sau mici accidente pe munte.

„Sunt foarte multe ciuperci, oamenii sunt pe munte şi din această cauză avem destul de multe probleme. Din păcate, vin şi din alte judeţe oameni care nu cunosc locurile şi înregistrăm destul de multe rătăciri sau accidente. Săptămâna aceasta am avut o entorsă, săptămâna trecută vreo trei cazuri, peste tot, în tot judeţul avem ciupercari de peste tot, chiar asta este o problemă acum. (…) Acum nu mai avem aşa de mulţi turişti, dar ne-au invadat, pur şi simplu, ciupercarii”, a mai spus Fekete Ors.

Celor care merg în drumeţii în această perioadă, le-a recomandat să se îmbrace corespunzător, întrucât pe munte este frig, iar în unele zone chiar a nins şi s-au înregistrat temperaturi negative.

„Cei care merg în drumeţii trebuie să ştie că, deja, pe munte este frig, iar în unele zone am avut şi zăpadă şi avem şi temperaturi negative. Aşa că să aibă foarte mare grijă, să se îmbrace gros, să fie echipaţi corespunzător. În fiecare zi plouă, aşa că să aibă pelerină de ploaie, telefonul încărcat, ceai cald, eventual ceva de mâncare. Iarăşi, la ora 18,00 se întunecă, aşa că să avem grijă că ziua s-a scurtat şi să ne reîntoarcem din timp. Să nu plece singuri şi să anunţe când pleacă, e cel mai important să ştim sau măcar familia să ştie când a pornit, unde a plecat, cât timp vrea să stea, când preconizează că se va întoarce. E valabil şi pentru cei care pleacă la cules de ciuperci, să nu plece singuri, ci însoţiţi de un vecin, un prieten, o rudă”, a conchis Fekete Ors.

