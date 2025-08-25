Un nou scandal lovește Biserica Ortodoxă Română, după apariția unor filmări controversate cu doi preoți. Scenele, greu de asociat cu viața monahală, au stârnit reacții puternice și au dus la declanșarea unei anchete interne.

Imaginile, care arată dans la bară într-un club din București și consumul unor substanțe suspecte, au circulat rapid în spațiul public. Ele au determinat Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să anunțe sancțiuni imediate și verificări disciplinare.

Pozele au fost făcute publice pe Facebook de preotul Ciprian Mega. Acesta a prezentat dovezile pentru a atrage atenția asupra comportamentului nepotrivit al unor clerici.

În postarea sa, Ciprian Mega a vorbit despre scenele surprinse în cluburi, unde doi preoți, protosingheli, ar fi fost filmați dansând la bară și consumând substanțe.

Unul dintre cei implicați ar fi protosinghelul Acozmi Emil Gabriel, preot la Schitul Stânișoara. Acesta apare în mai multe ipostaze considerate jignitoare pentru statutul de cleric, de la gesturi de petrecere până la folosirea unor obiecte liturgice într-un context nepotrivit.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reacționat printr-un comunicat oficial. Instituția a explicat că preotul Acozmi aparține, de fapt, de Episcopia Alexandriei și Teleormanului, și că fusese trimis anterior la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi.

Măsurile luate au fost drastice: cei doi preoți au fost opriți de la slujire, înlocuiți din funcțiile pe care le ocupau și trimiși în fața Consistoriului monahal. Ancheta internă va decide forma finală de sancțiune.

Arhiepiscopia a subliniat că Biserica Ortodoxă rămâne fermă în păstrarea disciplinei și a credinței. Reprezentanții instituției au precizat că orice abatere este condamnată și tratată cu seriozitate.

Cei doi clerici riscă pedepse dure, de la destituirea din funcție până la alte sancțiuni disciplinare. Decizia finală va fi anunțată după finalizarea anchetei.

