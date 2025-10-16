Termenul de implementare a programului INVESTALIM urmează să fie extins, conform unui proiect de hotărâre care figurează pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului.

Potrivit notei de fundamentare, măsura este necesară având în vedere complexitatea și amploarea proiectelor și ținând cont de faptul că demersurile conexe sunt ‘laborioase și de durată’, timpi care ‘nu se pot imputa, de cele mai multe ori’ agentului economic.

În prezent, sunt aprobate 20 de acorduri pentru finanțare, dintre care doi beneficiari au depus cereri de plată. Până la sfârșitul anului, alți cinci beneficiari urmează să depună cereri de plată, reiese din document.

Conform modificărilor propuse, ‘investițiile realizate de beneficiari în cadrul programului trebuie să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției, respectiv până la data de 31.12.2031 și 5 ani de la data finalizării acesteia’.

* Guvernul urmează să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2025 pentru: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A, pentru Metrorex, pentru Romsilva și pentru RA-APPS.

Totodată, va fi aprobat bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2025 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.

* Guvernul urmează să reaprobe indicatorii tehnico – economici pentru ‘Varianta de ocolire Gura Humorului’, din județul Suceava. Valoarea totală a investiției, TVA inclus, este de 2,744 miliarde lei. Durata de execuție a lucrărilor este de 20 luni pentru etapa I, respectiv 20 luni pentru etapa II a proiectului.

* Pe ordinea de zi figurează și proiectul de hotărâre pentru declanșarea procedurilor de expropriere în vederea realizării lucrărilor la ‘Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț- secțiunea I: Târgu Mureș-Miercurea Nirajului, km 0+ 000 – km 22 + 000 și legătura la Autostrada A3 (2,4 km)’.

Este vorba despre imobile proprietate privată de pe raza localităților Gheorghe Doja, Crăciunești, Acățari, Păsăreni, Gălești și Miercurea Nirajului din județul Mureș. Despăgubirile totalizează 1.678.000 lei pentru un număr de 893 imobile reprezentând teren cu sau fără investiții, în suprafață totală de 257.124 mp teren.

* În baza altui proiect de hotărâre urmează să fie modificat Regulamentul de investigare a accidentelor și a incidentelor pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul.

Astfel, revizorii nu vor mai avea atribuții de avizare a accidentelor și incidentelor feroviare. Aceste atribuții urmează să fie preluate de către conducătorii turelor de serviciu de la Regulatoarele de Circulație Regionale. Conform notei de fundamentare, măsura va duce la reducerea cheltuielilor de personal ale CFR aferente plății orelor de noapte și din zilele festive. De asemenea, revizorii vor fi eliberați de activitatea de avizare din tură, concentrându-se pe atribuția principală: controlul activ în teren.

* Pe ordinea de zi figurează de asemenea un proiect de lege pentru acceptarea Acordului de consorțiu ELIXIR privind înființarea infrastructurii europene a științelor vieții pentru informații biologice. Acordul a fost aprobat în aprilie 2013, la Copenhaga, și a intrat în vigoare în ianuarie 2014.

ELIXIR este o infrastructură europeană de cercetare biologică și medicală dedicată cercetării în domeniul științelor vieții și al aplicării rezultatelor acestora în medicină, agricultură, mediu, bio-industrii și societate. În prezent, ELIXIR cuprinde 22 de membri.

În calitate de membru al ELIXIR, România va avea reprezentanți în Consiliul ELIXIR.

AGERPRES