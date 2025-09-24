Primul meci, prima victorie pentru Sorana Cîrstea la Beijing!

Românca a trecut fără probleme de Caroline Dolehide în două seturi și ceva mai mult de o oră, scor 6-2, 6-3.

Sorana, vrea să profite de forma bună din ultimele luni și să aibă un final de an cu rezultate care să o readucă în Top 50 WTA.

Sorana a impresionat în ultimele luni și este favorită în partida contra americancei Caroline Dolehide, 88 WTA.

Românca nu a reușit să treacă de turul al doilea la Seul, unde a dat peste Iga Swiatek pe care nu a reușit până acum să o învingă, dar Cîrstea a câștigat titlul la Cleveland în urmă cu doar o lună, ajungând din calificări până în finală fără să piardă niciun set.

Caroline Dolehide nu a reușit să câștige ultimele cinci meciuri, ultima ei victorie fiind înregistrată în iulie, la Washington Open.