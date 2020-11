Un spaţiu modular destinat pacienţilor suspecţi de infectarea cu SARS-CoV-2 a fost inaugurat, miercuri, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, finanţarea fiind asigurată de Consiliul Judeţean Harghita.

Spitalul modular este alcătuit din 16 containere, dispune de 20 de paturi şi de toate dotările medicale specifice.

Managerul SJU Miercurea Ciuc, dr. Konrad Judit, a declarat că a fost nevoie de construirea acestui spital modular, în urma creşterii numărului de cazuri de infectare.

„Cu câteva luni în urmă am creat alte zone tampon în interiorul spitalului, dar odată cu creşterea numărului de pacienţi care s-au adresat spitalului nostru, mai ales pacienţi infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, noi ne-am gândit că această zonă tampon trebuie să fie scoasă din spital şi ne-am adresat Consiliului Judeţean pentru construirea unui spital modular, unde să putem desfăşura această activitate de tampon, în condiţii de siguranţă. Astfel, s-a reuşit să se construiască acest spital modular şi deşi ne-am gândit că doar acesta va funcţiona, momentan am păstrat şi zonele tampon din interiorul spitalului. Aici vor fi internaţi pacienţi care se prezintă cu diferite afecţiuni, dar şi cu simptome ale unei infecţii virusale, aici începem tratamentul, toate investigaţiile şi, în funcţie de rezultatul testului, pacienţii vor fi transferaţi fie la Şumuleu, la secţiile de Infecţioase dacă rezultatul este pozitiv, fie în clădirea Spitalului Judeţean, dacă rezultatul este negativ„, a precizat managerul spitalului.

La rândul său, medicul epidemiolog al spitalului, dr. Sergiu Sîngeorzan, a vorbit despre faptul acest spaţiu modular creşte capacitatea de cazare temporară a spitalului şi decongestionează şi circuitele din interiorul spitalului, iar transferul pacienţilor către spitalele COVID va fi mult mai facil.

„Din punctul meu de vedere, şi pentru pacienţi este mult mai bine, pentru că o dată creşte capacitatea şi în momentul în care vom avea un număr mai mare de suspiciuni, atunci vom avea unde să-i cazăm, fără probleme, fără să fie înghesuiţi, gestionarea lor va fi mult mai facilă din punct de vedere al personalului care lucrează aici. Într-adevăr, greutate şi presiune va fi pe personalul medical care trebuie să deservească aceste paturi, dar, aşa cum am arătat şi până acum, eu zic că ne vom descurca cu brio şi împreună cu partenerii noştri, atât Consiliul Judeţean, Prefectura cât şi alte instituţii incluse în această acţiune, vom colabora şi vom oferi atât siguranţă, cât şi cele mai bune servicii personalului care va veni la spitalul nostru„, a declarat dr. Sergiu Sîngeorzan.

Prezent la inaugurarea spitalului modular, preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a punctat faptul că instituţia pe care o conduce susţine SJU Miercurea Ciuc, astfel încât harghitenii să nu mai fie nevoiţi să plece în alte judeţe. El a precizat că investiţia în acest spaţiu modular se ridică la 55.000 de euro.

„Menirea noastră este să venim în ajutorul SJU, să fim parteneri la solicitările Spitalului Judeţean şi de aceea încercăm să lum toate deciziile necesare, pentru ca pacienţii din judeţul Harghita să nu fie nevoiţi să plece în alte judeţe, la alte spitale. Şi de aceea am luat decizia, având în vedere proiectele noastre ambiţioase în ceea ce priveşte dezvoltarea spitalului, să construim noi corpuri de clădiri. Nu am cumpărat definitiv aceste module, ci le-am închiriat pe un an de zile, cu posiblitatea prelungirii, dacă e nevoie. Lunar plătim 3.000 de euro pentru această închiriere, pentru montare şi demontare în jur de 21.000 de euro, deci, dacă calculăm, în jur de 55.000 de euro este valoarea totală a acestui proiect care a fost finanţat din bugetul CJ„, a arătat Borboly.

La eveniment a participat şi prefectul Harghitei, Ion Proca, care şi-a exprimat speranţa că autorităţile de la Bucureşti vor fi partenere în finalizarea proiectului de modernizare a spitalului.

„Nu e puţin lucru că se întâmplă lucruri bune aici, statisticile din fericire în ultima vreme ne ajută să spunem că suntem încrezători şi faptul că spitalul merge pe drumul cel bun va trebui, domnule ministru, reprezentanţi ai Guvernului României decidenţi, să ajutaţi SJU din Miercurea Ciuc să ajungă la nivelul la care trebuie să ajungă, adică să intre în categoria a 2-a, pe care i-am solicitat-o domnului ministru când a fost aici şi revenim cu această solicitare. Şi dacă ea se va întâmpla, rezultatul va fi unul singur: liniştea cetăţenilor pentru servicii de calitate în sănătate şi un punct de stabilitate în zonă în politicile medicale„, a spus prefectul Harghitei.

La inaugurarea spaţiului modular a fost prezentă şi şefa DSP Harghita, dr Tar Gyongyi, care a făcut referire la situaţia epidemiologică actuală din judeţ şi la faptul că măsurile luate de autorităţile medicale, împreună cu cele judeţene şi locale, au dus la o scădere a numărului de cazuri de infectare.

„În urma celor întâmplate în urmă cu o lună, când în judeţul Harghita a fost o creştere alarmantă a numărului de cazuri, acum suntem pe un trend descrescător, într-o situaţie mult mai liniştită din punct de vedere epidemiologic şi mă mulţumeşte că am demonstrat cu toţii aici că, printr-o foarte bună colaborare, la care au participat atât locuitorii judeţului, cât şi autorităţile din judeţ, începând cu autorităţile locale, ISU, Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Intervenţiei, bineînţeles DSP, toţi am pus o energie imensă în a frâna acest fenomen, care vedem că are un caracter interesant, trece de la o regiune la alta (…) Eu cred că am dat un exemplu pozitiv şi pentru cei din ţară că se poate, s-a putut şi fără carantinare, că dacă populaţia este disciplinată şi autorităţile înţeleg şi colaborează, atunci se poate atinge un rezultat bun, pe care nu-mi doresc altceva decât să-l menţinem cât mai îndelung şi depinde, bineînţeles, şi de noi, dar având treabă cu un virus, care e o vietate, se poate întâmpla oricând să mai crească„, a declarat dr. Tar.

Aceasta a punctat faptul că locuitorii trebuie să se protejeze până la apariţia vaccinului şi a făcut apel la populaţie să aibă încredere în autoritatea actului medical şi în vaccinare.

