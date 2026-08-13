Ministerul Sănătății spune că toate spitalele au variante la un eventual blackout al sistemului energetic național

Publicat 13 aug. 2026, 12:15 Actualizat 13 aug. 2026, 12:20 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Sănătății a finalizat auditul național privind sursele alternative de energie din spitalele publice. Datele arată că toate cele 340 de unități sanitare evaluate dispun de soluții de rezervă, având pregătite pentru intervenție 948 de grupuri electrogene. Măsura preventivă garantează continuitatea actului medical și funcționarea secțiilor critice, inclusiv a structurilor exterioare, în cazul unor eventuale pene de curent, spun cei de la minister.

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