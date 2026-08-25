Alertă aeriană în Tulcea: mesaj RO-Alert pentru nordul județului. Precizările MApN: Fără intrări în spațiul aerian

Publicat 25 aug. 2026, 09:20 Actualizat 25 aug. 2026, 10:40 Sursă Realitatea.Net

Un mesaj RO-Alert a fost transmis marți dimineață locuitorilor din nordul județului Tulcea, autoritățile avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Populația a fost sfătuită să se adăpostească în beciuri, adăposturi de protecție civilă sau, în lipsa acestora, în interiorul locuințelor, departe de geamuri și pereții exteriori.

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