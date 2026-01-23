20 de persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei
Medicii au diagnosticat aproape 97.000 de infecții respiratorii
20 de persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei, numărul total al deceselor este de 40 de la începutul sezonului, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică.
Într-o singură săptămână, medicii au diagnosticat aproape 97.000 de infecții respiratorii, cu 30% mai multe față de precedenta raportare. Au fost înregistrate și aproape 6.300 de cazuri de gripă în întreaga țară.
Numărul cazurilor de gripă înregistrate este peste media ultimelor cinci sezoane, fiind de 1,5 ori mai multe spun specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Cele mai multe cazuri au fost în București și în județele Prahova, Cluj și Constanța. Din cele 40 de decese înregistrate, 33 au fost la persoane cu vârsta de peste 65 de ani.
Medicii atrag atenția că, deşi de cele mai multe ori este considerată o afecțiune banală, gripa este o boală infecțioasă foarte contagioasă. Gripa are un debut brusc, cu febră de peste 38 de grade, o stare generală modificată, dureri musculare în gât și de cap, în timp ce la alte viroze simptomele sunt mult mai ușoare, mai spun medicii.
