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Actualitate· 1 min citire
5 plaje din România au primit certificarea „Blue Flag”
Certificarea „Blue Flag”
Publicat11 aug. 2026, 13:15
Sursărealitatea.net
România participă la program din 2004, iar respectarea criteriilor este evaluată anual.
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