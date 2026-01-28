Alertă la Marea Neagră. O mină a fost găsită pe plaja de la Midia

O mină a fost găsită, miercuri dimineață, pe plaja de la Midia, de câțiva trecători care au sunat la 112.

Autoritățile se deplasează la fața locului pentru a stabili un perimetru de securitate, iar specialiștii din cadrul MApN urmează să intervină pentru distrugerea în condiții de siguranță a acesteia.

Știre în curs de actualizare.