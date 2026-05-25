Analiză alarmantă: punctul slab al NATO pe care Rusia l-ar putea exploata într-un conflict

O eventuală oprire a conflictului din Ucraina nu ar însemna automat o reducere a amenințărilor la adresa securității europene. Din contră, potrivit unei analize publicate de Foreign Policy, Europa s-ar putea confrunta cu o perioadă și mai sensibilă din punct de vedere strategic după încheierea luptelor.

Autorul analizei avertizează că, odată cu stabilizarea situației de pe front, Rusia ar putea ieși din război cu o armată mai bine pregătită, mai experimentată și cu avantaje tactice pe care statele europene încă încearcă să le reducă.

În timp ce Ucraina a reușit să stabilizeze anumite zone de conflict și să lovească obiective aflate la mare distanță în interiorul teritoriului rus, iar ofensiva de primăvară a Moscovei a întâmpinat dificultăți, experții atrag atenția că un eventual armistițiu nu ar elimina riscurile pentru NATO.

Analiza susține că una dintre cele mai mari vulnerabilități ale alianței este timpul de reacție. Într-un posibil scenariu de criză care ar implica statele baltice, Rusia ar putea avea avantajul unei prezențe militare deja consolidate în regiune.

În schimb, NATO ar avea nevoie de timp pentru mobilizarea și deplasarea întăririlor militare. În funcție de context, procesul ar putea dura zile sau chiar săptămâni.

Potrivit scenariului analizat, viteza unei eventuale operațiuni militare ar putea deveni un factor decisiv. Autorul susține că o ofensivă rapidă și limitată ar putea crea dificultăți alianței în organizarea unui răspuns imediat.

Un alt element menționat este posibilitatea utilizării amenințării cu escaladarea conflictului pentru a descuraja un răspuns militar direct.

Analiza ridică și întrebări legate de capacitatea politică a statelor europene de a lua decizii rapide într-un context de risc ridicat, inclusiv în eventualitatea unui conflict major care ar implica state membre NATO aflate în proximitatea granițelor Rusiei și Belarusului.