Călin Georgescu ajunge astăzi la Tribunalul București. Decizie crucială privind controlul judiciar-FOTO/VIDEO

Un nou termen important are loc astăzi pentru Călin Georgescu la Tribunalul București!

Un nou termen important are loc astăzi pentru Călin Georgescu la Tribunalul București! Magistrații vor analiza contestația formulată de avocații candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar, măsura dispusă încă de acum un an de zile, în dosarul de propagandă legionară în care va începe judecata pe fond în următoarea perioadă.

Tribunalul București urmează să se pronunțe astăzi asupra contestației formulate de avocații lui Călin Georgescu față de decizia Judecătoriei Sectorului 1 de prelungire a măsurii controlului judiciar cu încă 60 de zile.

Măsura preventivă a fost dispusă inițial în urmă cu aproximativ un an, în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară.

Ulterior, instanța de fond a decis menținerea și prelungirea acesteia, hotărâre contestată de apărarea candidatului interzis la instanța superioară.

Contestația a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, iar soluția pronunțată astăzi de această instanță este definitivă și irevocabilă.

Încă de la primele ore ale dimineții jandarmii au montat garduri în jurul tribunalului, deoarece sunt așteptați foarte mulți oameni, din toate colțurile țării, să vină să îl susțină pe candidatul interzis la alegerile prezidențiale.