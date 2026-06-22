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Caz cutremurător în Italia: mamă și fiică româncă, găsite moarte într-un apartament din Torino
Caz cutremurător în Italia: mamă și fiică româncă, găsite moarte într-un apartament din Torino
O anchetă este în desfășurare în Italia, după ce o adolescentă de 13 ani și mama ei, o femeie de origine română, au fost găsite fără viață într-un apartament din Torino, într-un posibil caz de omor urmat de sinucidere.
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