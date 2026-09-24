Ce spune MApN despre drona care a pătruns, în această dimineață, în spațiul aerian al României

Publicat 24 sept. 2026, 08:19 Sursă realitatea.net

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi dimineața, o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani, și care, ulterior, conform semnalelor radar, a pătruns în spațiul aerian național.

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