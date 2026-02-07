Ceață și risc de polei, sâmbătă dimineață, în 16 județe. Vizibilitatea este redusă

Ceața afectează circulația rutieră și reduce vizibilitatea pe mai multe artere din țară

Ceața afectează circulația rutieră și reduce vizibilitatea pe mai multe artere din țară, sâmbătă dimineața, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Arterele rutiere vizate de acest fenomen meteo se află în județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

Mai mult, Izolat, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului sau a poleiului, potrivit Mediafax.

În acest context, șoferii sunt sfătuiți să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să evite depășirile riscante.

Totodată, conducătorilor auto li se recomandă să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență de pe autostrăzi.

De asemenea, pietonilor li se recomandă să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții și să se asigure că intenția de traversare a fost observată de conducaătorii auto.