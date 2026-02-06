Comisia Europeană: platforma TikTok este concepută în aşa fel încât să creeze dependenţă

TikTok riscă o amendă de 6% din cifra de afaceri anuală globală

Platforma chinezească de socializare TikTok este concepută în aşa fel încât să creeze dependenţă, potrivit concluziilor preliminare ale unei investigaţii lansate acum doi ani de Comisia Europeană.

TikTok riscă o amendă de 6% din cifra de afaceri anuală globală, dacă investigaţia va stabili fără echivoc că a fost încălcată legislaţia europeană privind serviciile digitale.

Comisia Europeană spune că modul în care este conceput design-ul sau interacțiunea pe platforma de socializare creează dependență, iar aici există confirmări ale lumii științifice.

Este vorba despre funcții precum derularea infinită, infinite scroll, redarea automată a clipurilor, notificările frecvente și algoritmul extrem de personalizat.

De exemplu, prin recompensarea constantă a utilizatorilor cu un conținut nou, TikTok alimentează impulsul acestora de a continua derularea și trece creierul utilizatorilor într-o stare compulsivă de pilot automat. Potrivit investigației, TikTok nu a evaluat corect riscurile pe care aceste funcții le pot avea asupra sănătății mentale și fizice, mai ales în cazul minorilor și al adulților vulnerabili.

Mai mult, Comisia spune că TikTok a ignorat indicatorii importanței dependenței, precum timpul petrecut de minori pe aplicație noaptea sau cât de des este deschisă aplicația.

De asemenea, măsurile actuale de protecție, cum ar fi gestionarea timpului petrecut pe ecran şi controlul parental sunt considerate ineficiente, deoarece pot fi uşor dezactivate sau necesită mult mult efort și abilități din partea părinților pentru a le activa.

Comisia Europeană consideră că TikTok ar trebui să-şi schimbe design-ul de bază, inclusiv să limiteze derularea infinită și să introducă pauze reale de utilizare.

TikTok are acum dreptul să se apere în fața acestor acuzații preliminare, dar dacă sunt confirmate, compania riscă o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri globală anuală.

Platforma TikTok este vizată de o anchetă separată a Comisiei pentru că nu ar fi luat măsuri pentru a bloca interferenţele în alegerile din 2024 din România.