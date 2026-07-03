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Covor de alge pe litoral. Mirosul e greu de închipuit

Alge la Mamaia

Alge la Mamaia

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat3 iul. 2026, 10:12
SursăRealitatea PLUS

Turiștii ajunși pe litoral abia mai pot face baie. Apa din stațiunea Mamaia s-a transformat într-un covor de alge. Unii privesc cu frică, alţii se strâmbă din cauza mirosului. Specialiştii îi asigură, însă, că algele nu sunt periculoase pentru sănătate.

Stațiunea Mamaia devine covor de alge

Turiștii au împărtășit experiența pe rețelele de socializare și au descris marea ca fiind „o salată”. Cele mai mari cantități de alge au fost strânse în zonele Mamaia Sud, Năvodari și Constanța.

„Și ieri au fost, parca ieri au fost mai multe, dar totusi. Nu face nimeni nimic.”, zic turiștii.

Specialiștii au anunţat că intervin în fiecare seară pentru strângerea algelor. Ei au explicat că acest fenomen este cauzat de curenţii marini şi de temperaturile ridicate ale mării. Algele sunt smulse de curenții marini, fenomenul fiind considerat unul natural. Autoritățile spun că folosesc utilaje de mare tonaj pentru strângerea algelor doar de pe fâșia de la malul apei.

Specialiștii în biologie spun că nu există motive de îngrijorare. Algele verzi nu sunt toxice și nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Fenomenul este unul firesc în contextul temperaturilor ridicate din ultimele zile și ar putea continua pe durata verii.

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