Crimă șocantă la Sibiu: un adolescent de 17 ani ar fi ucis un bătrân cu o bâtă și l-a lăsat în frig pe stradă
Crimă șocantă la Sibiu: un adolescent de 17 ani ar fi ucis un bătrân cu o bâtă și l-a lăsat în frig pe stradă
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi ucis un bărbat în vârstă în municipiul Sibiu. Potrivit anchetatorilor, tânărul l-ar fi lovit pe vârstnic cu o bâtă în timpul unui conflict.
După agresiune, victima ar fi fost abandonată pe stradă, în frig, în stare gravă. Bărbatul nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru omor, iar adolescentul a fost arestat preventiv. Procurorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul, precum și motivul care a dus la izbucnirea violenței.
Cazul a provocat reacții puternice în comunitatea locală, iar investigațiile continuă pentru a clarifica toate detaliile tragediei.
”În fapt s-a reţinut că, în noaptea de 06/07.03.2026, a avut loc o agresiune spontană între două persoane de sex masculin, consăteni din localitatea Boian, jud. Sibiu, în timp aceştia ce se aflau într-o zonă publică.
Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima, în vârstă de 73 de ani, de o bâtă şi a lovit-o pe aceasta la nivelul capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei”, au transmis procurorii.
Aceştia precizează că victima a murit în cursul aceleiaşi nopţi din cauza leziunilor suferite şi expunerii prelungite la frig.
Citește și:
- 18:40 - Donald Trump, despre explozia prețului petrolului: „Am un plan pentru orice. Nu e motiv de panică”
- 17:57 - Scene incredibile la Ploiești: și-a dat jos fosta iubită de la volan și i-a furat mașina. A fost prins rapid de polițiști
- 17:15 - Alegeri amânate în Liban: Parlamentul prelungește mandatul cu doi ani din cauza conflictului regional
- 16:39 - Scandal la bordul unui avion: o femeie a fost debarcată pentru că a dat drumul la un videoclip cu sunetul la maximum
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News