Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5

Suspecții vor fi prezentaţi sâmbătă Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă

Trei persoane au fost reținute după audierile ce au urmat pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5. Este vorba de administratorul public, de arhirectul șef și de directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5.

Reprezentanţii DNA au anunţat, sâmbătă, că au fost reţinuţi pentru 24 de ore, Iulian Constantin Cârlogea, administrator public al Primăriei Sectorului 5, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă, Robert-Mihai Başca, arhitect şef al Primăriei Sectorului 5, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă şi Florin Chioran, director general adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale) şi instigare la fals intelectual.

Cei trei urmează să fie prezentaţi sâmbătă Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 6 ianuarie 2026, faţă de Cătălin Olaru, Şeful Serviciului Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual.

De asemenea, procurorii anticorupţie au reţinut administratorul mai multor societăţi comerciale, pentru trafic de influenţă şi dare de mită, acesta fiind arestat preventiv pentru 30 de zile de către Tribunalul Bucureşti.

Procurorii au precizat că acest administrator, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, ar fi pretins şi primit de la doi oameni de afaceri (suspecţi în cauză), suma totală de 40.000 de euro, în două tranşe egale, în schimbul promisiunii că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi asupra lui Robert Mihai Başca, arhitect-şef în cadrul Primăriei Sectorului 5, pentru urgentarea emiterii documentelor necesare finalizării construcţiei unui imobil. Prima tranşă de 20.000 de euro ar fi fost primită de administratorul respectiv la finalul lunii decembrie 2025.

Un director adjunct de la Poliţia Locală, acuzat că a primit 70.000 de lei

Anchetatorii au precizat că din suma primită, administratorul ar fi promis lui Robert Mihai Başca suma de 30.000 de euro, din care ar fi remis efectiv 15.000 de euro, după primirea primei tranşe, pentru sprijinul acordat în vederea efectuării şi admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor, diferenţa de 15.000 de euro urmând să fie remisă ulterior, după emiterea certificatului de atestare a edificării construcţiei.

În acest context, inculpatul Başca Robert Mihai ar fi urmat să intervină pe lângă funcţionari din cadrul Primăriei Sectorului 5 şi ai Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Sector 5, pentru a determina urgentarea şi îndeplinirea unor acte ce intră în atribuţiile lor de serviciu, respectiv efectuarea şi admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi emiterea documentelor de atestare a edificării unui imobil de locuinţe situat în Sectorul 5 al municipiului Bucureşti”, au precizat procurorii anti-corupţie.

Ei au menţionat că la data de 5 februarie, administratorul a primit de la unul dintre oamenii de afaceri cea de-a doua tranşă de 20.000 de euro din suma totală pretinsă, împrejurare în care, cu ocazia percheziţiei efectuate la autoturismul acestuia, procurorii anticorupţie au identificat suma în cauză.

”În acelaşi context, inculpatul Cârlogea Iulian Constantin, administrator public al Primăriei Sectorului 5, cunoscând promisiunea unor sume de bani către inculpatul Başca Robert-Mihai, ar fi insistat, verbal şi telefonic, pe lângă inculpatul Chioran Florin, director general adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, pentru iniţierea şi finalizarea cu celeritate a recepţiei lucrărilor imobilului”, a transmis sursa citată.

Procurorii DNA au mai afirmat că Florin Chioran ar fi emis şi semnat documentele privind recepţia şi valoarea finală a lucrărilor, ar fi repartizat lucrarea către poliţiştii locali din subordine, iar, după constatarea unor nereguli la controlul din 13.01.2026, ar fi redistribuit-o către Cătălin Olaru, şeful Serviciului Disciplina în Construcţii, care ar fi semnat procesul-verbal de recepţie fără a verifica nemijlocit construcţia şi fără a consemna neregulile constatate.

”De asemenea, cercetările efectuate în cauză arată că, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, inculpatul Chioran Florin, în calitatea menţionată anterior, ar fi primit de la un subordonat sumele de 70.000 lei (echivalentul a 14.000 euro) şi 3.100 euro, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor”, au mai declarat procurorii DNA.

În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.