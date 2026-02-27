Emmanuel Macron pregătește un discurs-cheie despre arsenalul nuclear al Franței și securitatea Europei

Cu aproximativ 14 luni rămase din mandat, președintele Franței, Emmanuel Macron, se află într-o cursă contra cronometru pentru a redefini rolul arsenalului nuclear francez în protejarea securității europene.

Viitorul acestei strategii va depinde în mare măsură de un discurs major privind politica nucleară a Franței, programat pentru începutul săptămânii viitoare și susținut dintr-o bază navală situată pe coasta Atlanticului, unde sunt staționate submarinele nucleare ale țării.

După decenii petrecute sub umbrela nucleară a Statelor Unite, tot mai multe guverne europene, în special din Germania și Polonia, privesc favorabil ideea ca Parisul să își asume un rol mai important în apărarea continentului.

În contextul în care războiul din Ucraina se apropie de al cincilea an, iar îndoielile legate de angajamentul american persistă, europenii cer mai mult decât simple declarații politice. Fiabilitatea fostului președinte american Donald Trump ca aliat rămâne, de asemenea, un motiv de îngrijorare.

Un alt factor important este situația politică internă a Franței. Partidul de extremă dreapta Rassemblement National, condus de Marine Le Pen, se află în fruntea sondajelor pentru alegerile prezidențiale din 2027 și este cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de NATO.

Potrivit unor oficiali și diplomați europeni citați de POLITICO, discursul lui Macron ar putea marca o schimbare majoră în arhitectura de securitate a continentului. Un oficial UE a vorbit despre „mari speranțe”, iar un reprezentant militar european a anticipat „o transformare semnificativă”.

Printre scenariile analizate se numără desfășurarea de avioane de luptă Dassault Rafale capabile să transporte arme nucleare în alte state europene sau chiar staționarea focoaselor franceze în afara teritoriului național. Astfel de măsuri ar fi dificil de anulat de un viitor guvern fără a afecta credibilitatea Franței.

Cercetătorul Florian Galleri, specialist în descurajare nucleară la Massachusetts Institute of Technology, a declarat că președintele francez pare hotărât să lanseze un proiect greu de reversat politic. Totuși, el avertizează că presiunile interne și economice ar putea duce la un discurs mai prudent sau chiar vag.

Franța dispune de aproximativ 300 de focoase nucleare și a sugerat în repetate rânduri că acestea ar putea avea un rol central într-o strategie europeană comună. Deși Berlinul a fost tradițional reticent, poziția Germaniei începe să se schimbe. Noul cancelar, Friedrich Merz, a deschis recent posibilitatea cooperării cu forțele nucleare franceze și britanice.

În același timp, există temeri că unele state ar putea decide să își dezvolte propriile capacități nucleare. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat recent că Varșovia ar trebui să ia în calcul această opțiune pentru a face față amenințărilor venite din partea Moscovei.

Discursul lui Macron este așteptat să clarifice dacă Franța este pregătită să își asume un rol central în apărarea nucleară a Europei sau dacă va rămâne la nivelul unei strategii prudente și limitate.