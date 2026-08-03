Fostul președinte al Autorității Vamale, în fața judecătorilor. Este acuzat că a falsificat documente oficiale

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 15:44

Fostul președinte al Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat de fals intelectual, potrivit unor surse judiciare.

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