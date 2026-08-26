Harry și Meghan s-au întors în Regatul Unit. Statutul lor în familia regală nu se schimbă

Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns miercuri în Regatul Unit, împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, după mai bine de șase ani petrecuți în California.
Regele Charles al III-lea a fost informat despre planurile cuplului și, potrivit informațiilor publice, este mulțumit că își va putea vedea mai des fiul, nora și nepoții în cadru privat. Palatul nu a anunțat însă nicio schimbare în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan.
Cei doi au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020. Revenirea în Marea Britanie nu creează o formulă intermediară prin care să participe din nou la angajamente oficiale.
Copiii vor merge la școală în Regatul Unit
Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, au fost înscriși la o școală britanică și urmează să înceapă cursurile în septembrie. Familia va locui într-o proprietate care nu aparține domeniului regal, în timp ce locuința din California va fi păstrată.
Locul exact în care se vor stabili nu a fost confirmat oficial. Presa britanică indică zona Cotswolds, în apropiere de Oxford, ca una dintre variantele luate în calcul.
Relația cu familia regală
Revenirea are loc după o perioadă în care relațiile dintre Harry, Meghan și familia regală au fost tensionate. În iulie, Regele Charles și Regina Camilla i-au primit pe cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, într-o întâlnire privată la Londra. A fost prima ocazie după 2022 în care bunicul și nepoții s-au întâlnit.
Harry a declarat anterior că își dorește o reconciliere cu familia. Relația sa cu tatăl său pare să se fi îmbunătățit, însă tensiunile cu fratele său, Prințul William, persistă.
Harry continuă proiectele din Marea Britanie
Revenirea îi oferă lui Harry posibilitatea de a fi mai aproape de organizațiile pe care le sprijină în Regatul Unit. Prințul se ocupă și de pregătirile pentru ediția din 2027 a Jocurilor Invictus, programată la Birmingham.
În același timp, problema securității rămâne separată de statutul regal al cuplului. Harry și Meghan nu beneficiază automat de protecția rezervată membrilor activi ai familiei regale, iar condițiile de securitate pentru perioada șederii lor sunt o chestiune distinctă.