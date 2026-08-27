Încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei se deschid luni. Câți kilometri de A7 vor fi circulabili

Deschiderea tronsonului va permite o legătură rutieră rapidă și neîntreruptă din București până în zona Bacăului.
Încă 47,1 kilometri din Autostrada Moldovei A7 vor fi deschiși circulației luni, 31 august, între Adjud și Bacău Sud. Astfel, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai A7 Ploiești-Pașcani vor fi disponibili pentru trafic.
Tronsonul Adjud-Bacău se deschide luni
Circulația pe cei 47,1 kilometri dintre Adjud și Bacău Sud va începe luni, la ora 16:00. Constructorul UMB finalizează în aceste zile ultimele lucrări și conexiuni necesare pentru deschiderea traficului.
În prima etapă, șoferii vor putea circula până la nodul rutier Bacău Sud, care face legătura cu Varianta Ocolitoare Bacău și DN2F, spre Vaslui.
Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ patru kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord.
Peste 240 de kilometri din A7, deschiși
După inaugurarea noului tronson, pe A7 Ploiești-Pașcani vor fi deschiși 241,62 kilometri din cei 319 kilometri ai autostrăzii. Pentru șoferii care pleacă din București, noua conexiune înseamnă peste 300 de kilometri de drum de mare viteză pe A3 și A7, până după Bacău.
Noua deschidere completează legătura de mare viteză dintre Capitală și Moldova și elimină sectorul lipsă dintre tronsoanele deja aflate în trafic.
Mai sunt 77 de kilometri în lucru
Pe sectorul Bacău-Pașcani mai sunt în execuție aproximativ 77 de kilometri. Lucrările au fost finanțate până acum prin PNRR, iar pentru perioada următoare finanțarea va continua de la bugetul de stat.
Proiectul A7 continuă spre nord, iar contractele au fost extinse și pentru sectoarele Pașcani-Suceava și, ulterior, spre Siret și frontiera cu Ucraina.
A7 și A8, incluse în proiectele SAFE
Sectoarele Pașcani-Suceava-Siret și Pașcani-Iași-Ungheni, parte din A8, sunt incluse în proiectele finanțate prin SAFE. România are alocate 4,2 miliarde de euro pentru infrastructură cu utilizare duală, civilă și militară.
Extinderea rețelei de autostrăzi spre Moldova urmărește reducerea timpilor de transport, creșterea mobilității și îmbunătățirea conexiunilor dintre regiune, Capitală și frontiera de est.