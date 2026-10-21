Infotrafic: Ceață densă pe drumurile din România. Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe

INFOTRAFIC avertizează asupra ceții din Galați, Giurgiu, Neamț, Suceava și Teleorman. Vizibilitatea scade sub 50 de metri, iar traficul este oprit pe DN 7.
Circulația rutieră se desfășoară miercuri dimineață, 21 octombrie 2026, în condiții de ceață pe mai multe drumuri din județele Galați, Giurgiu, Neamț, Suceava și Teleorman. Vizibilitatea a scăzut sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, avertizează Centrul INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române.
Ceața afectează și traficul pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10–64, între București și Lehliu-Gară. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.
Ceață pe drumurile din cinci județe. Vizibilitate redusă
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române, ceața reduce vizibilitatea pe mai multe artere rutiere din sudul și estul țării.
Județele în care sunt semnalate aceste condiții sunt:
Galați;
Giurgiu;
Neamț;
Suceava;
Teleorman.
În unele zone, vizibilitatea este sub 50 de metri, ceea ce crește riscul producerii unor accidente rutiere, în special pe sectoarele de drum unde circulația se desfășoară cu viteze ridicate.
Trafic afectat pe autostrada A2 București – Constanța
Condițiile de ceață influențează și circulația pe autostrada A2, pe tronsonul cuprins între kilometrii 10 și 64, pe sensul București – Lehliu-Gară.
Conducătorii auto trebuie să păstreze o distanță suficientă față de vehiculele din față și să evite manevrele riscante, în special depășirile efectuate fără o vizibilitate corespunzătoare.
Trafic oprit pe DN 7, în județul Argeș, din cauza unui incendiu
Separat de problemele provocate de ceață, circulația rutieră este oprită pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Pitești, în localitatea Morărești, județul Argeș, pentru intervenția echipelor de urgență la un incendiu izbucnit la un ansamblu de vehicule.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC, incidentul nu s-a soldat cu victime.
Traficul este deviat astfel:
Dinspre Bascov, către DN 7C, pentru șoferii care se deplasează spre Râmnicu Vâlcea;
Dinspre Vărzaru, pe DJ 67A, pentru conducătorii auto care circulă spre Pitești.
Reluarea circulației pe DN 7 era estimată după ora 08:00, în funcție de finalizarea intervenției.
Recomandări pentru șoferii care circulă pe timp de ceață
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în condiții de vizibilitate redusă.
Pentru a preveni accidentele, șoferii trebuie să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și dezaburire.
De asemenea, sunt de evitat frânările bruște și depășirile riscante. Pe autostrăzi, conducătorii auto nu trebuie să oprească pe benzile de circulație sau pe banda de urgență, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Informațiile privind starea traficului pot fi actualizate pe parcursul dimineții, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de finalizarea intervențiilor de pe drumurile afectate.