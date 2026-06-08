INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din 14 judeţe

Sursă: realitatea.net

Fenomenele prognozate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale.

Un Cod portocaliu de inundaţii, care vizează râul Miletin (afluent al râului Jijia), pe sectorul aferent staţiei hidrometrice Şipote, în judeţul Iaşi, în intervalul 8 iunie, ora 12:00 - 9 iunie, ora 06:00, a fost instituit de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Totodată, un Codul galben vizează, în acelaşi interval, râurile din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Ilfov, Călăraşi, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Vaslui, Galaţi, Botoşani, Iaşi, Constanţa şi Tulcea.

Fenomenele prognozate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, existând riscul depăşirii cotelor de apărare.

„În acest context, populaţia din judeţele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze zone inundabile şi să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor aflate în zone expuse riscului de inundaţii”, recomandă hidrologii.