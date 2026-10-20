Izvoare secate definitiv în Cheile Bicazului: directorul parcului avertizează asupra efectelor schimbărilor climatice

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 oct. 2026, 12:56

Schimbările climatice se simt tot mai mult în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș. Unele izvoare au secat definitiv, zăpada stă mult mai puțin timp, iar pădurile de molid se retrag spre altitudini mai mari, spune directorul parcului, Hegyi Barna, citat de Agerpres.

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