JAPONIA: Jaf de peste 2 milioane de euro, la Tokyo

3 indivizi au folosit spray cu gaz lacrimogen

Un jaf spectaculos a fost comis, joi seară, în centrul capitalei japoneze.

Hoții au furat valize în care se afla echivalentul a peste 2 milioane de euro, într-o zonă foarte aglomerată din Tokyo, relatează France Presse.

Potrivit poliției metropolitane, atacul a avut loc în apropierea gării Ueno, un cartier frecventat de turiști și localnici deopotrivă. 3 indivizi au folosit spray cu gaz lacrimogen pentru a ataca victimele și a fura bagajele în care se aflau sume mari de bani.

Valize cu milioane de yeni, furate în câteva secunde

Potrivit presei nipone, victimele erau 5 cetățeni chinezi și japonezi care încercau să încarce într-un vehicul mai multe valize ce conțineau aproximativ 420 de milioane de yeni – echivalentul a peste 2,3 milioane de euro.

Surse citate de postul Fuji TV susțin că banii ar fi fost destinați caselor de schimb valutar, însă autoritățile nu au confirmat oficial această informație.

Poliția a evitat să ofere detalii suplimentare despre identitatea victimelor sau despre proveniența exactă a sumei.

Atac similar, posibilă legătură între incidente

Un alt incident violent a fost raportat, în noaptea de joi spre vineri, când un bărbat care transporta aproximativ 190 de milioane de yeni în numerar a fost atacat cu gaz lacrimogen într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda.

Agresorii ar fi fost, de asemenea, 3 bărbați.

Postul TBS notează că anchetatorii analizează posibilitatea ca cele două atacuri să fie conectate, având în vedere modul de operare similar și intervalul scurt dintre incidente.

Caz rar, într-o capitală considerată extrem de sigură

Astfel de jafuri sunt extrem de neobișnuite în Japonia, o țară cunoscută pentru rata foarte scăzută a criminalității și pentru siguranța spațiilor publice, inclusiv pe timp de noapte.

Autoritățile au deschis o anchetă de amploare și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în încercarea de a-i identifica pe suspecți.

Până în acest moment, nicio persoană nu a fost reținută, iar poliția face apel la martori pentru informații care ar putea duce la prinderea autorilor.