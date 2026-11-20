Județul Harghita figurează printre cele 20 de destinații turistice recomandate de BBC Travel pentru anul 2027, fiind singura localitate din România prezentă în selecția internațională.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita) a anunțat vineri, 20 noiembrie 2026, că publicația britanică BBC Travel a publicat o listă cu 20 de destinații turistice recomandate pentru anul următor. Județul Harghita este singura regiune din România inclusă în această selecție.
Potrivit comunicatului de presă al asociației, articolul din revista de turism a BBC Travel descrie județul Harghita ca o zonă mai puțin cunoscută a Transilvaniei, care își păstrează valorile și tradițiile locale. Prezentarea pune accent pe bogatele tradiții gastronomice ale comunității secuiești, pe stilul de viață local, ospitalitatea rurală și pe cadrul natural al regiunii.
Conform sursei citate, această mențiune are o relevanță specifică în contextul în care județul Harghita va deține titlul de Regiune Gastronomică a Europei în 2027. BBC Travel face referire și la programul Signature Dish, asociat acestui titlu, prin intermediul căruia patrimoniul culinar al regiunii este promovat prin preparate locale reprezentative, precum pâinea tradițională cu cartofi, brânzeturile de munte, ciupercile de pădure și delicatesele din fructe de pădure.
Lista celor 20 de destinații include regiuni din întreaga lume, printre care Madagascar, Burgundia, Sardinia, Alberta sau peninsula japoneză Ise-Shima. Cele 20 de locații nu sunt ierarhizate, ci sunt prezentate ca recomandări de aceeași importanță pentru călătorii din anul următor.
„Această recunoaștere reprezintă o confirmare importantă a valorii turistice a județului Harghita și, totodată, o oportunitate de a aduce în atenția publicului internațional gusturile autentice, tradițiile vii și ospitalitatea regiunii”, se mai precizează în comunicatul Visit Harghita.