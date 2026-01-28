MAI, despre mesaje false viralizate în contextul crimei de la Cenei: „Nu au existat astfel de evenimente”

Îndemnul MAI: "Nu distribuiți astfel de mesaje"

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția asupra apariției și viralizării în mediul online a unor mesaje manipulatoare în contextul uciderii unui adolescent în județul Timiș.

Crima a scandalizat opinia publică.

Instituția precizează că informațiile care sugerează implicarea unui ofițer de poliție într-o acțiune ilegală sunt false și fac parte dintr-o campanie de dezinformare.

Potrivit MAI, mesajele respective sunt promovate de rețele de conturi cu comportament neautentic – boți și troli – și sunt însoțite de imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Semnalăm apariția unor mesaje manipulatoare, cu potențial de a produce tensiuni în comunitate, pe fondul tragicelor incidente din județul Timiș. Fotografiile și informațiile distribuite sunt false și nu reflectă realitatea”, precizează ministerul.

Îndemnul MAI: Nu distribuiți astfel de mesaje

Instituția dezminte informațiile potrivit cărora un polițist ar fi scos din locuință un minor suspectat de crimă pentru a fi „judecat de cetățeni”.

„Este fals! Nu au existat astfel de evenimente. Suspecții sunt cercetați de polițiști și procurori și sunt judecați exclusiv în cadrul legal, de către instanțe. Nu distribuiți astfel de mesaje, iar dacă le primiți, raportați-le platformelor pe care apar”, subliniază MAI.

Reprezentanții ministerului reiterează apelul către populație de a nu distribui informații neverificate și de a semnala conținutul fals apărut în mediul online, subliniind că răspândirea unor astfel de mesaje poate amplifica tensiunile sociale și poate afecta ancheta în desfășurare.

Crima șocantă

Un minor de 13 ani este suspectat de implicare în uciderea unui alt băiat, care a fost descoperit îngropat în curtea unei case din Cenei. Familia a sesizat polițiștii, alertată de dispariție.

Minorul bănuit de crimă se află internat la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, copilul ar fi premeditat fapta cu aproximativ o lună înainte, existând suspiciuni că a consumat droguri. Ancheta s-a extins și la furnizorii de stupefiante.

Alți doi adolescenți au fost reținuți în anchetă.

Duminică, în localitatea Sânmihaiu Român, unde locuia copilul, zeci de persoane s-au adunat în fața imobilului, solicitând ca el să fie îndepărtat din comunitate. La fața locului au intervenit jandarmi și polițiști din trupele speciale pentru a preveni escaladarea situației.

Primarul localității a făcut apel la calm, însă tensiunile s-au menținut.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a anunțat că minorul este supus unor evaluări medicale și psihologice complexe, realizate cu acordul familiei.

Specialiștii precizează că aceste evaluări sunt esențiale pentru stabilirea măsurilor ulterioare, inclusiv posibilitatea instituționalizării într-un centru rezidențial. Deciziile vor fi luate în funcție de concluziile specialiștilor și de specificul cazului.