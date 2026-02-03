Minerii din bazinul Jilț se tem că vor fi trimiși acasă

Decizia finală nu a fost luată, iar speranțele se leagă de schimbarea lui Bolojan

Tensiune maximă în bazinul minier Jilț, unde muncitorii se tem că ar putea fi trimiși acasă în perioada următoare, pe fondul reducerii activității și al incertitudinii privind viitorul exploatărilor. Situația a fost confirmată de liderii de sindicat, chiar dacă o decizie finală n-a fost încă luată.

Într-o intervenție la Radio Infinit Tg. Jiu, Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivilești, pe raza căreia se află cele două unități, îi liniștește pe oameni afirmând că decizia finală încă n-a fost luată.

Potrivit acestuia, minerii din Jilț Nord și Jilț Sud se confruntă cu o scădere a volumului de muncă, iar o parte dintre angajați se tem că ar putea intra în șomaj tehnic sau chiar că ar putea fi relocați. Bucurescu afirmă că nu s-a stabilit nimic oficial, dar recunoaște că există presiuni și scenarii analizate la nivelul conducerii Complexului Energetic Oltenia.

Din luna august, Complexul Energetic Oltenia ar urma să mai rămână cu doar trei grupuri energetice pe cărbune, însă Sorin Bucurescu speră că se va schimba guvernul, iar cel care va veni va fi favorabil energiei pe cărbune.

Edilul a precizat că a cerut garanții clare privind menținerea locurilor de muncă, însă răspunsurile primite până acum sunt neclare. „Oamenii sunt îngrijorați, nu știu ce urmează. Noi am cerut explicații și așteptăm o poziție fermă”, a transmis Bucurescu.

Conducerea CEO ar urma să anunțe în perioada următoare ce măsuri vor fi aplicate, însă până atunci, incertitudinea rămâne principalul motiv de nemulțumire în rândul minerilor.