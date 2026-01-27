Minorul de 13 ani acuzat de crimă, în Timiș: statul analizează schimbarea legii răspunderii penale. Ce spune ministrul Justiției

Se ia în calcul reducerea vârstei de răspundere penală

Se ia în calcul reducerea vârstei de răspundere penală, sub 14 ani, după crima din Timiș care a îngrozit întreaga țară. Ministrul Justiției anunță că a fost constituit un grup de lucru care va analiza situatia. Abia acum, minorul de 13 ani acuzat de uciderea băiatului de 15 ani, a fost pus sub supravegherea unei comisii de la Protecția Copilului. Totul după ce localnicii s-au strâns în fața locuinței unde se afla acesta și au cerut să se ia măsuri. Mai mult, ceilalți doi adolescenți de 15 ani care au fost arestați nu sunt la prima agresiune. Aceștia ar fi atacat și un tânăr de 18 ani la finalul anului trecut, potrivit realitatea.net.

După ce inițial a fost internat la psihiatrie și scos apoi de mamă pe semnătură, acum, băiatul de 13 ani, a fost pus sub supraveghere specializată de Comisia pentru Protecția Copilului.



Ceilalți doi minori, ambii de 15 ani, suspectati în dosarul uciderii lui Mario au fost arestaţi. Față de cel de 13 ani nu a putut fi luată însă nicio măsură preventivă. Potrivit legii, acesta nu are discernământ și din acest motiv, minorul nu a primit nicio calitate în dosar, nici de suspect și nici de inculpat.

Acest lucru a stârnit însă revolta localnicilor din Cenei care au mers la familia acestuia și au făcut scandal.



La fața locului a venit și primarul care a intrat în casă pentru a le arăta oamenilor că băiatul nu se mai află acolo.

„Acolo e magazie? E baie. Deschide și ușa aia acolo.”



Ministrul Justiției Radu Marinescu a anunțat că a fost constituit un grup de lucru care va analiza situatia și va luaîn calcul reducerea vârstei de răspundere penală.



„S-a stabilit să colaborăm cu toți actorii relevanți juridic, să spunem așa, cu instituții, cu autorități, cu societatea civilă, pentru a stabili dacă este nevoie să intervenim legislativ pentru a modifica condițiile răspunderii juridice penale a minorilor, inclusiv din perspectiva vârstei. Ne propunem să acționăm prompt în vederea identificării unor mijloace eficiente de reglementare juridică. E foarte important să luăm măsuri ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple”, a declarat Marinescu.

Între timp, au ieșit la iveală informații șocante și despre cei doi băieți de 15 ani arestați de anchetatori. Cei doi ar fi atacat cu briceagul un tânăr de 18 ani. Incidentul s-ar fi petrecut la sfârșitul anului trecut. Tatăl acestuia a povestit cum s-ar fi petrecut totul: „Uitați aici, a fost bătut cu bestialitate acest copil tot de acei criminali de 13 ani și poliția nu face nimic. E în libertate băiatul ăsta de 13 ani, nu?”.



Tânărul de 18 ani a sesizat autoritățile, care au deschis un dosar penal. Victima a depus inclusiv plângere, pe care a retras-o ulterior.

Sursa: Realitatea din Justitie