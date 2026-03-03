Motivul pentru care elevii din Vrancea au ajuns în Dubai: „Nu am făcut nici plajă, nici shopping. Nu a fost vacanță!”

Sursă: realitatea.net

O excursie organizată în Dubai pentru un grup de elevi din județul Vrancea a stârnit dezbateri în spațiul public, după ce închiderea spațiului aerian din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu a blocat întoarcerea în țară a copiilor și a celor două cadre didactice care îi însoțesc.

Rețelele de socializare s-au împânzit de critici dure la adresa cadrelor de învățământ, ținând cont că au ignorat tensiunile din Orientul Mijlociu și i-au dus pe copii în Dubai.

Organizatorii susțin însă că deplasarea a avut un caracter strict educațional.

„Nu a fost o vacanță” - explicațiile profesoarei care i-a dus pe elevii din Vrancea în Dubai

Într-un interviu acordat publicației Vrancea24 , coordonatorul grupului, profesoara Oana Nedelcu, a explicat că destinația a fost aleasă pentru componenta sa tehnologică și de infrastructură.

„Ne-am dorit ca elevii să înțeleagă direct cum funcționează un oraș construit pe tehnologii smart și orientat spre inovație. Nu a fost o vacanță de relaxare, iar plaja sau shopping-ul nu au făcut parte din program”, a declarat aceasta.

Potrivit profesoarei, elevii au avut ghizi la obiectivele vizitate și au analizat infrastructura și standardele din domeniul ospitalității. După anunțul privind închiderea spațiului aerian și suspendarea zborurilor, grupul a rămas în hotel, iar profesorii i-au supravegheat permanent pe elevi.

Ce se întâmplă cu elevii blocați în Dubai

Coordonatorul excursiei a precizat că a fost contactat imediat Consulatul General al României la Dubai, iar comunicarea cu autoritățile române a fost menținută constant. De asemenea, părinții au fost informați periodic despre evoluția situației. Potrivit declarațiilor oferite, elevii sunt în siguranță și participă la activități organizate în interiorul hotelului, pentru a menține un program echilibrat pe perioada incertitudinii.

Organizatorii spun că monitorizează situația zborurilor și colaborează cu autoritățile pentru identificarea celei mai sigure variante de revenire în țară. În același timp, susțin că sunt pregătiți și pentru o eventuală prelungire a șederii, dacă situația o va impune.