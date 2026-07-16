Primele decizii de la Cotroceni. Referendumul inițiat de Nicușor Dan va fi inclus în noul Cod al Urbanismului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 15:30

Participanții la negocierile de joi de la Palatul Cotroceni au convenit ca rezultatele referendumului pentru București, inițiat de Nicușor Dan în 2024, să fie transpuse în noul Cod al Urbanismului. Modificările vor intra însă în vigoare etapizat, urmând să fie aplicate integral de la 1 ianuarie 2028.

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