Actualitate· 2 min citire

Primele decizii de la Cotroceni. Referendumul inițiat de Nicușor Dan va fi inclus în noul Cod al Urbanismului

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 15:30

Participanții la negocierile de joi de la Palatul Cotroceni au convenit ca rezultatele referendumului pentru București, inițiat de Nicușor Dan în 2024, să fie transpuse în noul Cod al Urbanismului. Modificările vor intra însă în vigoare etapizat, urmând să fie aplicate integral de la 1 ianuarie 2028.

Referendumul organizat anul trecut, pe vremea când Nicușor Dan era primarul general al Capitalei, a avut ca principal obiectiv transferarea competenței de emitere a autorizațiilor de construire de la primăriile de sector către Primăria Generală. Totodată, consultarea a vizat și schimbarea modului de repartizare a fondurilor între Primăria Capitalei și administrațiile de sector.

Potrivit înțelegerii convenite la Cotroceni, după finalizarea perioadei de tranziție, autorizațiile de construire vor fi emise exclusiv de Primăria Capitalei. Până la 1 ianuarie 2028, unele atribuții vor rămâne la nivelul sectoarelor, pentru a permite transferul personalului și reorganizarea administrativă.

Deputatul USR Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, a declarat că toate principiile aflate în dispută au fost agreate, iar Ministerul Dezvoltării va redacta forma tehnică a proiectului.

„Am ajuns să agreem principiile care rămăseseră neagreate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra a ceea ce am stabilit deja. Cred că, într-o etapă relativ scurtă, în sesiunea extraordinară care urmează, vom adopta Codul Urbanismului”, a afirmat Mihaiu.

Acesta a precizat că rezultatul referendumului din București va fi respectat, iar perioada de tranziție va permite mutarea personalului administrativ către Primăria Capitalei și stabilirea procedurilor privind emiterea autorizațiilor până la aplicarea completă a noii legislații.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor danreferendum

Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News

Politica

Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”

Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”

CCR, decizie așteptată în disputa lui Ilie Bolojan cu Justiția pe salariile magistraților
CCR, decizie așteptată în disputa lui Ilie Bolojan cu Justiția pe salariile magistraților
De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”
Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”
Discuții cruciale pe miliardele din PNRR, la Cotroceni: președintele discută cu partidele pentru deblocarea Codului urbanismului
Discuții cruciale pe miliardele din PNRR, la Cotroceni: președintele discută cu partidele pentru deblocarea Codului urbanismului

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe