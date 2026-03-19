Probleme uriașe pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 6 săptămâni înaintea meciurilor din Champions League

Vești extrem de proaste pentru Real Madrid, care pierde o piesă esențială înaintea dublei cu Bayern München din Liga Campionilor. Portarul titular, Thibaut Courtois, s-a accidentat și nu va putea evolua în următoarea perioadă.

După absența lui Rodrygo și problemele medicale ale lui Kylian Mbappé și Jude Bellingham, madrilenii primesc o nouă lovitură. Courtois, unul dintre cei mai constanți jucători ai sezonului, a suferit o leziune musculară și va lipsi aproximativ șase săptămâni.

Goalkeeperul belgian a acuzat dureri la pauza meciului cu Manchester City, fiind înlocuit pentru a evita agravarea accidentării. Chiar și așa, investigațiile medicale au confirmat o problemă la nivelul cvadricepsului drept.

„După testele efectuate asupra jucătorului nostru Thibaut Courtois de către serviciile medicale ale clubului, a fost diagnosticată o leziune musculară la nivelul cvadricepsului drept. Evoluția rămâne sub observație”, au transmis oficialii clubului.

Absența lui Courtois complică serios misiunea „galacticilor” în duelul cu Bayern München, mai ales că portarul a avut intervenții decisive în acest sezon și a fost unul dintre principalii artizani ai calificărilor din fazele anterioare.