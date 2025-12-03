Prognoză meteo 3 decembrie. Vreme mohorâtă, ploi slabe și ceață în multe zone ale țării

Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru astăzi, o vreme în general închisă

Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru astăzi, o vreme în general închisă, cu înnorări persistente în special în regiunile extracarpatice și cu apariția locală a ploilor slabe sau a burniței.

În estul, sudul și sud-estul țării, cerul va rămâne mai mult noros pe tot parcursul intervalului, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate. În restul teritoriului, norii vor apărea temporar, iar ploile vor fi rare și de scurtă durată. La altitudini mari în Munții Carpați Meridionali sunt așteptate precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în sudul Banatului și în zona montană înaltă, unde vitezele pot atinge 40–50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 14 grade Celsius, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între -1 și 10 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Ceața va fi prezentă local, mai ales dimineața și noaptea, reducând vizibilitatea.

Vremea în București

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar seara și la începutul nopții sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative. Temperatura maximă va fi de aproximativ 10 grade Celsius, iar minima nocturnă se va încadra între 5 și 7 grade. De asemenea, dimineața și noaptea vor exista condiții favorabile pentru formarea ceții.