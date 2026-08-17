Răzvan Lucescu poate primi un transfer-record la Al-Sadd: 50.000.000 de euro pentru o vedetă din Premier League

Răzvan Lucescu ar putea primi o întărire de top la Al-Sadd. Clubul din Qatar este pregătit să facă o ofertă de 50 de milioane de euro pentru Gabriel Martinelli, atacantul brazilian al lui Arsenal.
Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Matteo Moretto, formația pregătită de tehnicianul român intenționează să înainteze în următoarele zile o propunere concretă pentru fotbalistul de 25 de ani.
Arsenal ar fi dispusă să ia în calcul despărțirea de Martinelli, însă suma solicitată se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro. Dacă mutarea se va concretiza la această valoare, ar deveni cel mai scump transfer realizat vreodată de Al-Sadd.
Recordul actual al clubului qatarez este reprezentat de transferul lui Claudinho, adus de la Zenit Sankt Petersburg în 2024 pentru aproximativ 20 de milioane de euro. O eventuală achiziție a lui Martinelli ar depăși, astfel, cu mult precedentul record al formației.
Brazilianul a mai fost dorit în această perioadă și de Galatasaray. Turcii ar fi oferit, la rândul lor, 50 de milioane de euro, însă Martinelli a refuzat propunerea.
Răzvan Lucescu a ajuns la Al-Sadd în această vară, după despărțirea de PAOK Salonic. Antrenorul român a semnat un contract valabil până în 2028 și are un salariu anual de aproximativ 3,5 milioane de euro, la care se pot adăuga bonusuri de performanță.
Tehnicianul a transmis deja că oficialii clubului lucrează pentru îmbunătățirea lotului și că perioada de transferuri poate aduce în continuare surprize. Lucescu consideră că echipa are nevoie de un lot capabil să facă față obiectivelor importante din sezonul următor.
Dacă Al-Sadd va reuși să-l convingă pe Martinelli să vină în Qatar, transferul ar reprezenta una dintre cele mai spectaculoase mutări din istoria clubului și o achiziție importantă pentru proiectul lui Răzvan Lucescu.