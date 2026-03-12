Rezultate LOTO joi, 12 martie 2026. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Joi, 12 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate anunțate de Loteria Română

- Loto 6 din 49: 19, 29, 6, 36, 38, 45

- Joker: 19, 20, 24, 7, 28 + 10

- Loto 5 din 40: 29, 18, 12, 30, 27, 26

- Noroc: 2, 3, 9, 3, 4, 0, 9

- Noroc Plus: 8, 4, 1, 4, 7, 8

- Super Noroc : 2, 9, 6, 2, 1, 9

Reporturile pentru extragerile de duminică

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,66 milioane de lei , iar la Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 57,54 milioane de lei.

Vezi toate reporturile pentru extragerea de duminică.