Românii au luat cu asalt litoralul și muntele. Coloane de mașini pe șosele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 17:25

Weekendul se încheie cu aglomerație pe mai multe dintre șoselele care duc spre litoral și stațiunile montane. Duminică după-amiază, traficul s-a intensificat în mai multe zone turistice din țară.

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