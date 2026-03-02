Șapte răniți în regiunea Ierusalim după tiruri de rachete iraniene

Sursă: realitatea.net

Șapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit pompierilor israelieni, notează AFP.

'Pompierii din districtul Ierusalim intervin în prezent la locul impactului situat pe un drum (...) în regiunea Ierusalim', indică un comunicat al Serviciului medical național de urgență.



'Șapte persoane cu răni de grade diferite au fost evacuate până în prezent pentru îngrijiri medicale', adaugă documentul, o cifră confirmată de două spitale din orașul sfânt.

n jurul orei 20:40 GMT, jurnaliști ai AFP au văzut mai multe explozii pe cerul de deasupra Ierusalimului, corespunzătoare interceptării unor rachete de către apărarea aeriană israeliană.



Canalele de televiziune israeliene 11 și 12 au difuzat imagini care arată polițiști și salvatori desfășurați în zonele în care pagubele erau vizibile, una 'în centrul țării' unde au fost avariate mai multe mașini, iar cealaltă în regiunea Ierusalimului.



În această din urmă zonă, imaginile au arătat un drum plin de resturi de tot felul, inclusiv pietre.



Cenzura militară interzice media să dezvăluie locațiile exacte ale zonelor afectate.



Polițiștii din 'districtul Ierusalim efectuează căutări în tot districtul în urma unor rapoarte privind căderea de proiectile în mai multe locuri', a adăugat poliția într-un comunicat