Advertising
Actualitate· 2 min citire
Sesiunea a doua a Bacalaureatului începe luni
Bacalaureat 2026
Publicat31 iul. 2026, 11:01
Sursărealitatea.net
Sesiunea iulie-august a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfăşura şi marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:16 Reacția clubului Dinamo după tragicul accident din Argeș: Un membru al staff-ului medical a murit, antrenorul Adrian Ropotan este în spital
- 13:10Alertă privind SMS-urile false despre plata parcării. Anunț pentru șoferi asupra unei noi metode de fraudă online
- 12:18AUR solicită Guvernului Republicii Moldova să reanalizeze anularea concertului de Ziua Limbii Române
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News